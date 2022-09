2000 Euro für Ukraine-Einsatz des Malteser Hilfsdienstes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Rund sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gelangen immer weniger Hilfsgüter in die sich leerenden Lager der Malteser in Satu Mare und Beregowo. Da jedoch weiterhin viele Menschen vor Ort dringend auf Hilfe angewiesen sind, unterstützt die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG die wichtige Arbeit der Malteser mit einer Geldspende in Höhe von 2000 Euro. Mit dieser Geldspende können vor Ort die benötigten Lebensmittel, Hygieneartikel und weitere Dinge des täglichen Gebrauchs angeschafft werden.

„Das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Malteser ist wirklich beeindruckend. Wir sind froh, dass wir sie durch unsere Geldspende bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen können“, sagt Arnold Miller, Vorstandssprecher der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG. „Auch bei uns in der Bank gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren – sei es beim Malteser Hilfsdienst oder beim THW.“ Eine dieser Kolleginnen durfte dann auch stellvertretend den Spendenscheck über 2000 Euro entgegennehmen: Yasmin Bußjäger absolviert aktuell eine Ausbildung zur Fachinformatikerin bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG und ist bereits seit neun Jahren beim Malteser Hilfsdienst tätig.