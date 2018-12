Bopfingen / Ellwangen (ij) - Die Kolpingsfamilie Bopfingen hat sich zur Aufgabe gemacht, sich im sozialen Bereich zu engagieren. So wird regelmäßig ein Teil des Erlöses aus Veranstaltungen und Altpapiersammlungen einem gemeinnützigem Zweck zugeführt. Durch das Engagement der Kolpingmitglieder war es möglich, bedürftige Schüler der Grundschule „Am Ipf“ eine Stütze von über 600 Euro erhielten und im Bruder Günther Nährich von den Comboni-Missionaren im Februar 700 Euro seine Aktivitäten in Uganda übergeben wurden. Die aktuelle Spende von 2000 Euro soll Bruder Nährich beim Bau einer Schwesternschule unterstützen. Die Übergabe erfolgte im Comboni-Haus in Ellwangen an Prokurator Pater Hubert Grabmann.