In Afghanistan ist der 200. britische Soldat getötet worden. Der Mann war am Donnerstag in der Unruheprovinz Helmand im Süden des Landes verletzt worden. Neben dem Wagen, in dem er saß, war eine Bombe explodiert. Premierminister Gordon Brown sprach von einer „tief traurigen Nachricht“. Im Süden Afghanistans sind rund 9000 britische Soldaten stationiert.