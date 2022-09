20. Unternehmertreffen der Stadt Biberach

Biberach (sz) - Die Stadt Biberach lädt alle Biberacher Unternehmer am 5. Oktober, um 19 Uhr, in die Gigelberghalle, Jahnstraße 1, ein. In der Pressemitteilung heißt es: „Leerstände, Frequenzrückgänge, Fachgeschäftesterben – findet das Leben durch Corona nur noch in der Online-Welt statt? Ganz sicher nicht! Der Mensch will mehr als digitalen Konsum und dieses Mehr soll die Biberacher Innenstadt auch zukünftig bieten können.“

Die Stadt Biberach wisse auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, um die Wichtigkeit dieses Themas, so die Mitteilung weiter. Deshalb sei im Zuge der Neuauflage des Stadtmarketingkonzeptes eine Innenstadtstudie in Auftrag gegeben worden. Die Verwaltung wird das finale Konzept, welches das Büro Stadt+Handel aus Dortmund unter Einbeziehung der Bürger sowie zahlreicher Akteure der Biberacher Innenstadt erstellt hat aufbereiten und mit dem Gemeinderat beraten. Ralf Miller, Erster Bürgermeister und Wirtschaftsförderer der Stadt Biberach, wird den aktuellen Stand der Innenstadtstudie vorstellen. Außerdem wird im Januar das Innovations- und Technologietransferzentrum ITZ Plus in Betrieb gehen. Was sich dahinter verbirgt, wird Geschäftsführer Nikolaus Hertle erläutern.