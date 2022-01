20 Jahre Solarstrom am Lukasreutehof

Die PV-Anlage der Isnyer Solarstom GbR am Lukasreutehof erreichte zum Jahreswechsel das Ende der EEG- Förderung (Erneuerbare Energie Gesetz) und wurde damit eine sogenannte Ü20 Anlage. Jetzt wird ihr Strom in der Käsküche verwendet.

Mitte 2001 hat die Isnyer Solarstrom GbR die erste Bürger-Solaranlage auf dem Dach des Lukasreutehofs installiert. Mit über 27kW Leistung war sie damals die größte PV-Anlage und ein Pilotprojekt in Isny, das die 20 Gesellschafter der GbR finanziert haben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der damals ausgearbeitete Gesellschafts- und Dachnutzungsvertrag waren Blaupausen für mehrere danach errichtete Bürgeranlagen in Isny, Leutkirch und in anderen Orten.

Entsprechend der Bedeutung für den Einstieg in die Erneuerbaren Energien wurde die Inbetriebnahme gebührend gefeiert. Bürgermeister Behrning, Pfarrer Ringwald ( die ev. Kirchengemeinde, Hospitalstiftung hat das Dach kostenlos zur Verfügung gestellt) und Walter Göppel als Vertreter des Landrates sprachen damals Grußworte und die Stadtkapelle spielte für die zahlreichen Besucher.

Nun hat die Anlage seit Inbetriebnahme 513 000 kWh Strom erzeugt, was dem Jahresverbrauch von circa 150 Haushalten entspricht und damit der Umwelt etwa 300 Tonnen CO2 erspart.

Der Gesetzgeber hat für die Ü20 Anlagen zwei Möglichkeiten für den Weiterbetrieb vorgesehen. Die Anlage wird einfach weiter betrieben und der Netzbetreiber nimmt den Strom wie bisher ab, allerdings zu dem deutlich niedrigeren und variablen Börsenstrompreis abzüglich der Stromvermarktungskosten. Die andere Möglichkeit wäre der Umbau auf Eigenversorgung eventuell mit Erweiterung um eine Speicherbatterie, um möglichst viel PV-Strom selbst zu verbrauchen. Der nicht selbst verbrauchte Strom wird zum Börsenpreis eingespeist.

Da für die Solarstrom GbR beide Möglichkeiten wirtschaftlich und technisch nicht realisierbar waren, wurde beschlossen, die Anlage zu einem symbolischen Preis an die benachbarte Käsküche zum Weiterbetrieb zu übergeben. Wie Geschäftsführer Alexander Diet ausführt, hat die Käserei gerade im Sommer zur Zeit des höchsten Solarertrages einen großen Strombedarf für die Kühlanlagen, der zu einem erheblichen Teil mit Solarstrom gedeckt werden kann. Die Beteiligten sehen dies aus ökologischer und ökonomischer Sicht als Ideallösung an, wird damit doch in der Käsküche nun noch umweltfreundlicher mit grünem Strom produziert.

Die drei Geschäftsführer der Solarstrom GbR Eckhard Berger, Ulrich Haggenmüller und Gerhard Stricker sind sehr zufrieden und ein wenig stolz auf den guten Verlauf dieses Pilotprojektes in Isny. Sie weisen besonders auf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der PV-Anlagen hin. Die Anlage arbeitet nämlich nach 20 Jahren fast so ertragreich wie zu Beginn.