Wo einst Lastwagen standen, finden nun Skulpturen und Bilder Platz. In der Südwestgalerie in Hüttlingen-Niederalfingen sind Künstler aus ganz Deutschland zu finden. Vor 20 Jahren verwandelte Cyprian Brenner die ehemalige Lastwagen-Garage seines Vaters in eine Galerie.

Zu dem Schritt hat ihn auch seine Tätigkeit bei der Bausparkasse in Schwäbisch Hall inspiriert. Denn nicht selten vermittelte Brenner Künstler sowie Kunstwerke unter anderem an den damaligen Vorstandsvorsitzenden Horst Kleiner. Schon immer hat ihn die Kunst fasziniert. Cyprian Brenner ist Kunstsammler aus Leidenschaft und begeisterter Galerist. „Das Tolle an der Arbeit ist, dass man viele interessante Persönlichkeiten kennenlernt und Freundschaften entwickelt. Die Arbeit ist ein Privileg“, sagt Brenner.

1998 gründete er die Südwestgalerie im Auweg 6. Bei der ersten Ausstellung in Niederalfingen zeigte Cyprian Brenner verschiedene Werke von Georg Karl Pfahler. „Es war fantastisch, denn Pfahler ist sicherlich einer der bedeutendsten Hard-Edge-Künstler Europas“, sagt der Galerist. Seitdem sind in der Südwestgalerie viele bekannte Künstler ein- und ausgegangen, wie Emil Cimiotti, Isa Dahl, Moritz Götze und Peter König. Cyprian Brenner und seine Galerie sind inzwischen weit über Niederalfingens Grenzen bekannt.

Häufig gehen Bewerbungen ein

Schon vor der Eröffnung hatte Cyprian Brenner Kontakt zu verschiedenen Künstlern. Inzwischen gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, den er nicht kennt, und sei es nur über die Werke. „Manche Künstler beobachtet man eine ganze Weile und behält ihre Entwicklung sowie den Werdegang im Auge. Irgendwann trifft man dann aufeinander“, erzählt Brenner. So war es beispielsweise auch bei Jan Thomas. Der Künstler meldete sich bei der Südwestgalerie und bewarb sich um eine Ausstellung. Das sei keine Seltenheit. Regelmäßig erhält Cyprian Brenner Bewerbungen, aber nicht alle Werke landen in Niederalfingen. „Wir müssen auch regelmäßig Künstlern absagen, weil es einfach nicht passt“, so Brenner.

Die Künstler- und Werkauswahl sei keine leichte Arbeit. Schließlich wird sich vorab lange damit auseinandergesetzt. „Ich entdecke, beobachte und dann schaue ich, ob wir mit dem Künstler zusammenpassen. Schließlich muss es bei der Zusammenarbeit funktionieren“, sagt der Kunstexperte. Unterstützung bekommt er von seiner Mitarbeiterin Mona Dann und von Sabine Heilig. „Einer entdeckt einen Künstler und dann besprechen wir uns. Nur wenn wir uns alle drei einig sind, stellen wir die Werke aus“, verrät der Galerist.

Dabei berücksichtigen sie bestimmte Kriterien, denn Kunst sei eben nichts Subjektives. Die drei achten unter anderem auf den Zeitgeist des Themas, die Sinnhaftigkeit, die handwerkliche Qualität, die Ästhetik, Zeitlosigkeit, aber auch die bisherigen Erfolge und der Werdegang spielen eine Rolle.

Im Jahr werden vier bis sechs Ausstellungen in Niederalfingen eröffnet. Bei der Jubiläumsausstellung mit dem Titel „entdeckt“ sind gleich mehrere Künstler vertreten. Am Sonntag, 27. Mai, um 11 Uhr wird sie eröffnet. Die Schau ist bis September in der Südwestgalerie zu sehen.