20-Jähriger sucht in Nonnehorn einen Schlafplatz und landet hinter Gittern

Ein 20-Jähriger suchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Schlafplatz bei Verwandten in Nonnenhorn. Anstatt in dem Bett dort verbrachte er die Nacht dann aber in der Haftzelle.

„Weil seine Verwandten scheinbar nicht zu Hause waren, klingelte er mehrfach bei den Nachbarn und störte diese bei der Nachtruhe“, berichtet die Polizei. Der junge Mann war wohl sehr ungeduldig und hörte laut Polizei nicht auf, die Nachbarn zu belästigen. Weil er dann auch anfing, zu randalieren, sollte er wegen der kalten Jahreszeit und seiner deutlichen Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei.

Jetzt kommt eine Anzeige auf ihn zu

Dabei wehrte er sich so stark, dass ein Beamter derart verletzt wurde, dass er nicht mehr dienstfähig war und medizinisch behandelt werden musste. Außerdem habe der 20-Jährige die Polizisten beleidigt. Dem Randalierer drohen nun eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.