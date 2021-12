20-Jähriger ist erneut aggressiv

Der 20-Jährige, der am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Linzgaustraße in Uhldingen-Mühlhofen einen 57-Jährigen zu Boden gestoßen haben soll, ist im Anschluss erneut durch seine Aggressivität aufgefallen. Kurz vor 19 Uhr geriet er laut Polizei zusammen mit einem 17-jährigen Begleiter vor einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße mit einem 18-Jährigen in Streit. Hierbei soll er Zeugenangaben zufolge mit den Fäusten auf das Opfer eingeschlagen und dieses auch getreten haben, wodurch der 18-Jährige leicht verletzt wurde. Auch eine 14-Jährige, die dazwischen ging, wurde von dem 20-Jährigen angespuckt und ebenfalls mit Fäusten traktiert, hierdurch aber nicht verletzt. Polizeibeamten gegenüber sprach der betrunkene Mann massive Drohungen und Beleidigungen aus und musste schließlich mittels Handschellen gefesselt und zum Polizeirevier gebracht werden. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Auf ihn kommen nun Anzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Außerdem wird er die Gebühren für den Polizeieinsatz und den Aufenthalt in der Zelle zu tragen haben.