Ein brennender Stromverteilerkasten war der Grund dafür, dass am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr in die Ortsstraße ausgerückt ist. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts fing dieser in einem Wohnhaus Feuer. Die Wehrleute löschten den Brand. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt eine 20-Jährige laut Polizeibericht leichte Verletzungen und wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.