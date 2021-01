20-Jährige rammt Porsche

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Alfdrof entstanden. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte einer Porschefahrerin die Vorfahrt genommen.

Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin war am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Leineckstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen der 20-Jährigen und einer vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Porschefahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12 500 Euro.