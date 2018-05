20-Jähriger mit Faustschlag verletzt

Ein 20-jähriger Mann ist von einem Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Auf einem Feldweg in der Nähe eines Festgeländes in der Kapellenstraße in Mutlangen schlug der Täter am Donnerstagnachmittag dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 20-Jährige erlitt ein Hämatom am linken Auge und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 zu melden.