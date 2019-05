20-Jähriger überfährt Schild

In der Schuraer Straße in Spaichingen ist am Sonntagmorgen um kurz nach 6 Uhr ein Autofahrer von der Straße abgekommen und hat dabei ein Verkehrsschild überfahren. Der 20-Jährige war in Richtung Spaichingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam er mit seinem BMW von der Straße nach rechts ab.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Sekundenschlaf Schuld für den Fahrfehler des jungen Mannes. Neben dem überfahrenen Vorfahrtsschild entstand am BMW ein Schaden von 6 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.