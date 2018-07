20-Grad-Marke: Mittelmeer erwärmt sich weiter

Hamburg (dpa/tmn) - Das Mittelmeer erwärmt sich weiter. An vielen Orten ist die Wassertemperatur im Vergleich zur Vorwoche leicht angestiegen. So meldet der Deutsche Wetterdienst in Hamburg für Mallorca, Antalya und Valencia Höchstwerte von 20 Grad.

In Korfu werden derzeit 19 Grad gemessen, in Rimini und an der französischen Mittelmeerküste jeweils 18 Grad. In Deutschland kann derzeit der Bodensee mit 16 Grad den Topwert vorweisen, Nord- und Ostsee bleiben mit 11 bis 14 Grad empfindlich frisch. Aber auch in Kalifornien springt bei frostigen 11 Grad wohl kaum ein Urlauber in die Fluten.

In den meisten Fernzielen ist das Meer dagegen gewohnt wohltemperiert. Die Malediven umspült 30 Grad warmes Wasser, Thailand, die Seychellen und die Philippinen sind mit 29 Grad kaum kühler.

Wassertemperaturen in Deutschland:Deutsche Nordseeküste10-14Deutsche Ostseeküste11-14Helgoland10List/Sylt14Norderney14Fehmarn13Rügen12Usedom11Bodensee16Wassertemperaturen in Europa:Biskaya15-18Algarve-Küste19Azoren17Kanarische Inseln22Französische Mittelmeerküste18Östliches Mittelmeer19-21Westliches Mittelmeer18-20Adria17-19Schwarzes Meer13-16Madeira19-21Ägäis17-19Zypern20Antalya20Korfu19Tunis18-19Mallorca19-20Valencia20Biarritz18Rimini18Las Palmas22Wassertemperaturen an Fernreisezielen:Rotes Meer24Südafrika17Mauritius28Seychellen29Malediven30Sri Lanka27Thailand29Philippinen29Fidschi-Inseln23Tahiti28Hawaii22Kalifornien11Golf von Mexiko28Puerto Plata28Sydney21