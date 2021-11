20. Adventsbasar der Kirchengemeinde Tannau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz erschwerter Bedingungen war der 20. Tannauer Adventsbasar wieder ein voller Erfolg. Es wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, der Einlass wurde kontrolliert und maximal zehn Besucher konnten im Einbahnsystem durch den Adventsbasar bummeln. Gebastelt wurde dieses Jahr erstmals in neuen großen Räumlichkeiten bei Familie Joos in Dietmannsweiler, so konnte auch dort der Mindestabstand eingehalten werden. Ein herzliches Vergelt´s Gott hierzu an Familie Joos.

Beim Kranzen und Dekorieren waren es wieder sehr nette Begegnungen und ein schönes Miteinander.

Das Basarteam und viele Helferinnen haben sich wieder einmal selbst übertroffen und fertigten Adventskränze, Gestecke, Türkränze, Krippen, Holzengel etc. für jeden Geschmack und Geldbeutel an. Liebevoll wurde das Dorfgemeinschaftshaus dekoriert und so kamen die Adventsgestecke sehr gut zur Geltung.

Auch die beliebte Tombola mit großartigen Preisen wurde wieder sehr gut angenommen und war innerhalb einer halben Stunde ausverkauft. Nachdem keine Bewirtung stattfinden konnte, wurden leckere Kuchen und Plätzchen zum Mitnehmen angeboten.

Eine besondere Freude war der Besuch von Domkapitular Msgr. Andreas Rieg aus Rottenburg, der zur Firmung in der Seelsorgeeinheit Argental war und bei uns seinen Adventskranz erwarb und auch unser Konzept lobte.

Wir bedanken uns recht herzlich beim Basarteam, bei den fleißigen Bastlerinnen, den Kuchenverkäuferinnen, beim Tombolateam, bei der Einlasskontrolle, bei den Tombolaspendern, bei den Kuchenspenderinnen, bei den Plätzchenbäckerinnen, bei den vielen helfenden Händen, die zum Gelingen dieses Adventsbasars beigetragen haben. Auch bedanken möchten wir uns für die Bereitstellung der Marktbuden.

Der Erlös des Adventsbasars kommt der Kirchengemeinde Tannau zugute.