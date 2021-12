20 000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ein Ford-Transit-Fahrer hat am Mittwochabend offenbar ein Stoppschild übersehen und in der Folge einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr er ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich der L 326 mit der K 7712 zwischen Krumbach und Prestenberg ein. Der 21-Jährige kollidierte mit dem Skoda eines 52-Jährigen, der von Obereisenbach in Richtung Bodnegg unterwegs war. Während am Ford Transit ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstand, wird dieser am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf rund 12 000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.