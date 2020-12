20 000 Euro für die Patenkinder der Bodensee-Schule

Friedrichshafen (sz) - Seit nun fast 20 Jahren unterstützt die Bodensee-Schule St. Martin die Arbeit von Father Dr. Josephat Nwankwo in Ihube/Nigeria. „Für ihn stand und steht die Hilfe und Unterstützung für die Notleidenden und Benachteiligten seiner Gemeinden immer im Zentrum seiner Arbeit – besonders aber die Kinder und Jugendlichen“, schreibt die schule in einer Pressemitteilung. So ermöglicht auch in diesem Schuljahr das große Patenschaftsprogramm der Bodensee-Schule 120 Patenkindern in Ihube den Schulbesuch. Um die große Aufgabe zu stemmen beteiligt sich die ganze Schulgemeinde daran. Alle 40 Schulklassen finanzieren jeweils ein Patenkind durch monatliche Spenden der Schüler. Viele Eltern, Mitarbeiter und Freunde der Schule unterstützen die weiteren Patenkinder. So konnten durch eine großartige Gemeinschaftsleistung vor Weihnachten 20 000 Euro nach Ihube fließen, meldet die Schule. Father Josephat kann damit das Schulgeld für die Patenkinder finanzieren. Anderseits wird das Geld dazu verwendet, den Kindern ein regelmäßiges Mittagessen zu ermöglichen und Lebensmittel für die Familien zu kaufen. Denn noch immer leidet die arme Bevölkerung Nigerias stark unter den Folgen von Covid-19 und den Lockdowns. Spendenkonto der Bodensee-Schule: IBAN DE86690500010020106100 BIC SOLADES1KNZ; Stichwort: „Ihube“ a) Patenschaft oder b) Berufsschule oder c) Coronahilfe; Foto: Bodenseeschule