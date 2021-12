2. Mitgliederversammlung der Regionalentwicklung WABB

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 2. Mitgliederversammlung 2021 der Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. (WABB) wurde per Umlaufverfahren vom 1.12. bis 15.12.2021 durchgeführt.

Seit der Mitgliederversammlung im November 2020 fanden drei Sitzungen des Entscheidungsgremiums statt; zwei Sitzungen im Umlaufverfahren (Dezember und Januar) sowie eine Sitzung unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen in der Inselhalle Lindau (September). Dabei wurden insgesamt 7 Projekte für die Region mit einer Gesamt-Fördermittelsumme von € 525.907,00 beschlossen.

Das Entscheidungsgremium hat in der aktuellen Förderperiode (2014 bis 2022) insgesamt 32 Projekte bewilligt, wovon 16 Projekte bereits umgesetzt sind, 3 Projekte zurückgezogen wurden, 8 derzeit in der Umsetzung sind und 5 Projekte sich in der Antragsstellung beim AELF Kempten befinden (Stand Dezember 2021). Bei drei der 32 Projekte trat die LAG Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. als Projektträger auf: „Imagefilme Westallgäu3“, „Satellitenstandorte zur Lindauer Gartenschau 2021“ und „Unterstützung Bürgerengagement“. Alle drei Projekte sind erfolgreich abgeschlossen.

Nähere Informationen zu den einzelnen Projekten finden Sie auf der Homepage des Vereins.

Die LEADER-Koordinatorin Veronika Hämmerle informierte in ihrem Bericht über den aktuellen Evaluierungsstand der LAG betreffs der Bewerbung für die neue LEADER-Förderperiode 2023-2027.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Situation und der daraus resultierenden schwierigen finanziellen Lage der Gemeinden, stimmten die Mitglieder mehrheitlich dem Beschluss hinsichtlich der Reduktion der Mitgliedsbeiträge der Gemein-den für das Jahr 2022 zu. Die Finanzsituation des Vereins stellt sich, auch bei einer Reduzierung der Mitgliedsbeiträge 2022, solide dar. Ebenfalls stimmte die Mehrheit für die Entlastung der Vorstandschaft auf Grundlage des Kassenprüfberichts 2020.

Interessierte Bürger*innen können sich gern bei der Geschäftsstelle melden, um alle Berichte des letzten Umlaufverfahrens im Detail sowie weitere Informationen zu dem Verein zu erhalten - info@wbf-mbh.de oder 08382 / 270550.