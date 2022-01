1945 Menschen im Landkreis Heidenheim nehmen Impfangebot an

In der vergangenen Woche haben laut Landratsamt im Landkreis Heidenheim insgesamt 1945 Menschen ein Impfangebot angenommen. Darin eingeschlossen sind sowohl alle Angebote des Landkreises in den Städten und Gemeinden als auch die dauerhaften Impfangebote des MIT Ulm.

Insgesamt 607 Impfungen entfallen dabei auf die mobilen Aktionen des Landkreises Heidenheim. 865 Impfungen wurden in den Schloss Arkaden Heidenheim (MIT Ulm und Landkreis), 462 Impfungen in der Walter-Schmid-Halle in Giengen (MIT Ulm) und elf Impfungen am Sonntag beim DRK Heidenheim (MIT Ulm) verabreicht.

Aus allen Impfungen ergibt sich nach Rechnung des Landratsamts bei sieben Betriebstagen ein Schnitt von rund 278 Impfungen pro Tag. Angeboten wurden bei allen Aktionen sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischimpfungen (Booster).