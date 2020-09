19-Jähriger verletzt Polizisten

Lindau (lz) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizeiinspektion Lindau eine Mitteilung erhalten, dass sich in der Kemptener Straße kurz vor Niederhaus eine Person auffällig verhalten würde. Da die Person immer wieder Richtung B 31 lief und diese überquerte, fuhren zwei Polizeistreifen an, um die Situation vor Ort zu beurteilen.

Nachdem die Person zunächst nicht auffindbar war, sprang sie plötzlich vor dem Streifenwagen über die Straße und flüchtete weiter in Richtung Golfplatz. Dort konnten die Beamten dem Polizeibericht zufolge den Mann stellen. Der 19-Jährige befand sich erkennbar unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Da den Beamten die Gefahr zu groß war, dass der junge Mann vor Autos rennen würde und auch nicht gewillt war seine Identität preiszugeben, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Allerdings wehrte er sich dagegen und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Da sich der 19-Jährige auf der Dienststelle immer noch aggressiv verhielt, wurde ein Verwandter benachrichtigt, der die Situation schließlich beruhigen konnte. Der junge Mann musste wegen der nach Polizeieinschätzung anhaltend von ih ausgehenden Gefahr die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Um eine Blutentnahme wegen Einnahme berauschender Mittel kam er nicht herum. Weiterhin muss er sich wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.