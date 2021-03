19-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei einem Unfall bei Salem schwer

Salem (sz) - Ein junger Mann hat sich bei einem Unfall mit seinem Motorrad in der Nähe von Salem schwer verletzt. Der Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der L 200a ereignet. Der 19-jährige Motorradfahrer war von Tüfingen in Richtung Salem unterwegs und kam auf unübersichtlicher Strecke, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrspur. Dort touchierte er zunächst den BMW eines entgegenkommenden 53-Jährigen, wurde abgewiesen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Zweiradfahrer in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Während der Schaden am BMW auf rund 8000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Honda-Motorrad auf etwa 4000 Euro. Die L 200a war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 21 Uhr gesperrt, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.