19-Jähriger fährt betrunken im Auto gegen Absperrpfosten

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf gegen einen 19-Jährigen eingeleitet, der am Dienstag gegen Mitternacht unter Alkoholeinwirkung mit seinem Auto einen Unfall verursacht hat. Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte eine Polizeistreife den alkoholisierten Mann, der kaum im Stande war, geradeaus zu laufen oder deutlich zu reden, mit seinem Auto in der Adolf-Kolping-Straße im Bereich der Serpentinen feststellen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann im Verlauf der steigenden Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte frontal mit den dortigen Absperrpfosten. Das Auto kam auf dem Fußgängerweg zwischen einer Betonwand und den Wegsperren zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab gut 1,6 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus anordneten. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Am Auto des Mannes, das abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. An den Wegsperren entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der 19-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.