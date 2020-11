19-Jährige stürzen mit Auto in die Tiefe

Drei 19-Jährige sind am frühen Samstagmorgen mit einem Auto 12 Meter in die Tiefe gestürzt.

Die jungen Frauen waren gegen 2.25 Uhr auf der B19 bei Gaildorf unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve auf Höhe der Abzweigung Hägenau kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde anschließend unkontrolliert wieder nach rechts über die Fahrbahn geschleudert. Nachdem das Auto einen kurzen Grünstreifen überquerte hatte, erreichte er eine steile, fast senkrecht abfallende Gesteinskante. Dort stürzte der Wagen ungebremst 12 Meter in die Tiefe. Zwei der drei 19-jährigen Insassinnen wurden in dem Autowrack eingeklemmt. Die Dritte wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Rettungskräfte konnten die jungen Frauen nur unter schwersten Bedingungen bergen und versorgen. Die drei wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. Die B 19 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Wagens bis 7.30 Uhr voll gesperrt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.