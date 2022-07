18 200 Fahren 2021 mit dem Öchsle

Ochsenhausen (sz) - Nach zwei Jahren, in denen sie pandemiebedingt in virtueller Form abgehalten werden musste, fand die Hauptversammlung der „Öchsle Bahn AG“zum ersten Mal wieder vor Ort statt. Ein großes Thema in der Weiterentwicklung der Infrastruktur war in den letzten Jahren der Bau der Fahrzeughalle in Warthausen. Der Landrat lud alle Aktionäre und Gäste ein, die Halle und die dazu geschaffenen naturrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen zu besichtigen. Das Rückhaltebecken sei mittlerweile ein Biotop und das extra geschaffene „Eidechsenhotel“ werde sehr gut angenommen. Ganz entscheidend aber sei, dass der historische Fuhrpark nun vor Wind und Wetter geschützt auf drei Gleisen in einer funktionalen Halle stehe.

Als nächstes Projekt stehe die Errichtung einer WC- und Sanitäranlage auf dem Bahnhof in Warthausen an. Schmid betonte, dass in den letzten Jahren mehrere Millionen Euro in die Strecke investiert worden seien und sie sich heute in einem sehr guten Zustand präsentiere. Man sehe der nächsten Prüfung durch die Landeseisenbahnaufsicht im Herbst deshalb zuversichtlich entgegen, wisse aber auch, dass es gerade bei Ingenieursbauwerken und Gleisanlagen durch Abnutzungen und Alterungsprozessen immer wieder zu Beanstandungen kommen könne.

Michael Schieble, Vorstandsvorsitzender der „Öchsle Bahn AG“ berichtete von der Arbeit des Vorstands und der stetig wachsenden Zahl an – inzwischen 2 200 – Aktionären. Er berichtete außerdem von den „Aktionärstagen“, die immer an zwei Samstagen im November abgehalten werden. An diesen beiden Tagen arbeiten Aktionäre, Vereinsmitglieder und Teile des Vorstands und des Aufsichtsrats zusammen an der Strecke. Dabei wird hauptsächlich der kräftig störende Pflanzenbewuchs entlang der Strecke zurückgeschnitten. Schieble freute sich auch, dass der Jahresabschluss 2021 keinerlei Anlass zu Beanstandungen gegeben habe und einen leichten Gewinn ausweise. Das Ziel sei jedes Jahr, „die schwarze Null“ zu erreichen.

Der Geschäftsführer der Öchsle Bahn Betriebs gGmbH Andreas Albinger machte deutlich, dass das Jahr 2021 leider erneut coronabedingt deutlich schlechter verlaufen sei als aus den Vorjahren gewohnt. Die Museumsbahn konnte nur an 35 Fahrtagen den Betrieb aufnehmen und rund 18 200 Fahrgäste befördern. Das bedeutet 40 Prozent weniger Umsatzerlöse. Trotzdem, so Albinger, sei man in Anbetracht dieser widrigen Umstände mit dem Verlauf der Saison 2021 „relativ zufrieden“. Der Betrieb in 2022 konnte planmäßig am 1. Mai aufgenommen werden. Aber auch beim „Öchsle“ schlage sich die weltpolitische Lage nieder. Die Preise für Steinkohle und auch die sonstigen Energiekosten seien stark gestiegen. Trotzdem hoffe man auf eine gute Saison 2022.