18 000 Euro gehen an lokale Projekte

Knapp eine halbe Million Euro haben die Menschen aus dem Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ im vergangenen Jahr für die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gespendet. Im Mittelpunkt stand die Bekämpfung von Fluchtursachen. Insgesamt 427 173,33 Euro sind zusammengekommen. Der Erlös der Spendenaktion ging je zur Hälfte in Flüchtlingscamps im Nordirak und in 68 lokale Initiativen, die Projekte weltweit unterstützen. Zudem wurden 14 Einrichtungen der Caritas in Baden-Württemberg unterstützt, die Flüchtlingen beistehen. Auch in diesem Jahr geht die Spendenaktion weiter, das Thema bleibt gleich.

Im Verbreitungsgebiet der SZ Biberach haben sieben Einrichtungen beziehungsweise Projekte jeweils 2550,84 Euro, zusammen also knapp 18 000 Euro bekommen. Was der Verein Ushirika, die Kinderhilfe Ugwaku, die Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren, der Förderverein Piéla-Bilanga Ochsenhausen, der Weltladen Biberach, der Verein Kinderheim Nethanja Narsapur und der Begegnungstreff Livingroom mit den Spenden gemacht haben, die SZ hat nachgefragt.

Der Verein „Ushirika“ kümmert sich um ein Bildungsprojekt in Kenia. Begonnen hat alles mit einer handwerklichen Schule, inzwischen wird von dem Biberacher Verein auch die nahe gelegene Grund- und Hauptschule unterstützt. Von der Spendensumme konnten verschiedene Projekte realisiert werden. Zum einen wurden Schlafräume an der Grund- und Hauptschule eingerichtet.

Für die Bildung der Schüler in Burkina Faso setzt auch der Förderverein „Piéla-Bilanga“ aus Ochsenhausen das Geld ein. Vorsitzender Erwin Wiest ist gerade aus Afrika zurückgekehrt und hat sich vor Ort das neue Schulgebäude, die Parkplätze für die Fahrräder, die neue Werkstatt der Mädchenschule und das neue Dach der Primarschule angesehen, das saniert werden musste. Außerdem wurden noch kleine Projekte finanziert wie zum Beispiel die Anschaffung von Mikrowellen.

Auch der Biberacher Weltladen gehörte zu den Spendenempfängern. Da sich der Laden in der Innenstadt aber selbst trägt, hat sich das Team entschieden, die Spendensumme an das Projekt „Gebhard-Müller-Schule macht Schule in Indien“ weiterzugeben. Dieses gibt Kindern von Steinbrucharbeitern die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Außerdem werden den Steinbrucharbeitern Atemschutzmasken zur Verfügung gestellt, da viele eine Staublunge bekommen und teilweise mit 40 Jahren sterben.

Der Biberacher Pfarrer Paul Odoeme freute sich ebenfalls über eine Spende. Der Verein „Kinderhilfe Ugwaku“ konnte die neue Grundschule im Dorf Ugwaku in Nigeria endlich in Betrieb nehmen. Außerdem gibt es dank der vielen Spende bereits eine Realschule, ein Schlafhaus mit Mensa und ein Sportzentrum. Als nächstes steht der Bau und Betrieb einer Berufsschule an.

Auch der frühere Biberacher Hochschulrektor Thomas Vogel freut sich über die Spende aus der SZ-Aktion für den Verein „Kinderheim Nethanja Narsapur“, dessen stellvertretender Vorsitzender Vogel ist und der sich im Südosten Indiens engagiert. Die Mittel wurden unter anderem eingesetzt, um die Krankenschwesternausbildung zu unterstützen und die Krankenpflege im Allgemeinen. Notwendig war auch Abdichtung des Dachs der Schwesternschule.

Auch die Stiftung „Heimat geben“ in Oggelsbeuren kann die finanzielle Hilfe gut gebrauchen. Pater Alfred Tönnis fliegt regelmäßig in den Libanon und unterstützt hilfsbedürftige Menschen. Geplant ist ein medizinisches Zentrum in der Bekaa-Ebene zwischen Beirut und Damaskus sowie ein ambulantes Operationszentrum in Tripolis, in dem vor allem syrische Flüchtlinge operiert werden sollen.

Auch Marion Martin vom Migrationsdienst der ökumenischen Flüchtlingsarbeit wusste die Spende gut einzusetzen. Das Geld wurde in das bereits bestehende Frauenprojekt im Begegnungstreff Livingroom in Biberach gesteckt. Es wurden beispielsweise Farben und Leinwände gekauft, außerdem stand ein gemeinsamer Ausflug auf dem Programm.