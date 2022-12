18-Jähriger stellt Einbrecher, der ihn dann angreift

Friedrichshafen (sz) - Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag gegen 19 Uhr im Reichenauweg einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und die Verfolgung aufgenommen. Der junge Mann war am Abend nach Hause gekommen und musste feststellen, dass die Terrassentüre des Elternhauses eingeschlagen worden und der Täter im Haus offenbar noch am Werk war.

Geistesgegenwärtig machte er Nachbarn aufmerksam, verständige die Polizei und nahm die Verfolgung des Diebs auf, als dieser in Richtung Hohentwielstraße flüchtete. Der Mut des 18-Jährigen wurde jedoch nicht belohnt.

Einbrecher greift an

Zwar konnte er Schritt halten, wurde vom Unbekannten jedoch mit Schlägen angegriffen und dabei leicht verletzt. Schließlich zückte der Täter einen Gegenstand, bei dem es sich mutmaßlich um ein Messer gehandelt hat und flüchtete über einen Zaun hinweg durch das Wohngebiet.

Täterbeschreibung

Die Polizei konnte dem Einbrecher trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht habhaft werden. Der Täter wird als Mitte 30 und etwa 180 bis 190 cm groß beschrieben. Er hatte dunkles kurzes Haar, trug eine schwarze Jacke und schwarze Jeans.

Da er bei seiner Flucht offenbar gestürzt war, dürfte seine Kleidung schmutzig gewesen sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden, die die Ermittlungen aufgenommen hat.