18-Jähriger soll in Isny mit Schreckschusswaffe gedroht haben

Mit einer Anzeige wegen Bedrohung muss ein 18-Jähriger rechnen, weil er am frühen Sonntagmorgen gegen 0.20 Uhr mit sechs weiteren Personen uneingeladen auf einer Vereinsfeier in der Rainstraße erschien. Als der Störer von den Feiernden der Örtlichkeit verwiesen wurde, bedrohte er laut Polizei mehrere Personen, indem er mit einer Schreckschusspistole aus kurzer Distanz auf deren Köpfe gezielt haben soll. Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß und konnte von Beamten des Polizeireviers Wangen in der Wassertorstraße angetroffen werden. Eine entsprechende Schusswaffe wurde bei seiner Durchsuchung zu dieser Zeit allerdings nicht gefunden.