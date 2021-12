18-Jährige übersieht Auto

In der Neukircher STraße in Tannau hat sich am Montag gegen 21 Uhr ein Unfall ereignet: Eine 18-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeibericht von der Schletterholzstraße kommend die Straße queren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, der in Richtung Neukirch unterwegs war. Während der 56 Jahre alte VW-Fahrer unverletzt blieb, wurde die 18-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kollision entstand ein Schaden, der auf etwa 8000 Euro geschätzt wird. Beide Autos mussten auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben werden.