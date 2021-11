18-Jährige missachtet Vorfahrt an Kreuzung

Leichte Verletzungen hat am Montag eine Frau bei einem Unfall in Eberhardzell erlitten. Gegen 7.15 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem BMW in Eberhardzell die Friedhofstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Hornstolzer Straße missachtete sie die Vorfahrt einer Mazda-Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Verursacherin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 20 000 Euro. Auf die 18-Jährige kommt jetzt eine Anzeige zu.

Das Missachten der Vorfahrt bleibt eine der häufigsten Unfallursachen. Im Jahr 2020 ereigneten sich 1875 Unfälle im Landkreis Biberach. Davon waren 15,9 Prozent darauf zurückzuführen, dass die Vorfahrt missachtet wurde. Wer an eine Kreuzung heranfährt, soll größtmögliche Aufmerksamkeit und Vorsicht an den Tag legen, empfiehlt die Polizei.