18-Jähriger rammt auf Drogen mehrere Verkehrsschilder

Ein 18-Jähriger hat mehrere Verkehrsschilder gerammt. Dabei soll er laut Polizeibericht unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Seinen Führerschein musste er deswegen abgeben.

Der junge Mann fuhr am Freitagabend in der Hohenstädter Straße in Schechingen ortseinwärts. Vor der Einmündung der Kronenstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und stellte sein Auto 500 Meter weiter in einer Seitenstraße ab. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der 18-Jährige wieder an die Unfallstelle zurückgekehrt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 5000 Euro.