18-Jähriger prallt gegen Baum

En 18-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag gegen einen Baum geprallt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der junge Mann fuhr am Samstagnachmittag gegen 17.35 Uhr auf der L1050 von Oberrot kommend in Richtung Wielandsweiler. In Höhe des Reiterhofes Amselhalde kam er im Ausgang einer Linkskurve auf den rechten Grünstreifen. Im Anschluss übersteuerte er sein Fahrzeug, so dass er ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam.

Dabei prallte er mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dabei wurde der 18-jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus. Zur Bergung des Verletzten war die Freiwillige Feuerwehr Oberrot im Einsatz.