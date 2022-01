178 neue Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis

Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus. Demnach gibt es 178 Neuinfektionen und damit seit Pandemiebeginn 26 388 Ansteckungen im Schwarzwald-Baar-Kreis seit Pandemiebeginn insgesamt. Am Dienstag wurden zudem 24 795 Kreisbewohner gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+202 im Vergleich zum Vortag). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 305. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 1288 Personen (-24). Mit Stand zum Dienstag, 18. Januar wurden 715 Fälle (+62 Fälle zum Vortag) mit der Omikron-Variante durch die Labore gemeldet. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag 24 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den aktuell 48 Intensivbetten im Landkreis 44 belegt, sechs davon durch Coronapatienten, von welchen zwei invasiv beatmet werden müssen (Stand: Dienstag, 8.15 Uhr). Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Schwarzwald-Baar in seinem aktuellen Tagesbericht mit 575,9 an (Stand: Montag, 16 Uhr), am Vortag lag dieser Wert bei 584,9.