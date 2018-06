170 Schilder weisen jetzt auf Kernzone hin

Bisher konnten Besucher des Biosphärengebiets Schwäbische Alb wie auch die dort lebenden Menschen lediglich anhand von Wanderkarten erkennen, wo sich eine Kernzone befindet. Das soll sich ändern: Spezielle Schilder weisen nun die Kernzonen aus.

Dabei wird auch kenntlich gemacht, welche Wege von Besuchern weiterhin begangen werden dürfen und welche künftig gesperrt sind. Wanderer, die an einer der 26 Kernzonen vorbeikommen, treffen mit der Beschilderung vor Ort alsbald eine Neuerung an: Rund 170 neu aufgestellte Informationstafeln werden an den Zugängen zu den Kernzonen den Besucher über den Grund dieser speziell ausgewiesenen Bereiche, das Wegenetz und die ökologische Besonderheit informieren. Dabei werden die 30 Mal 42 Zentimeter großen Tafeln (im Layout des Biosphärengebiets Schwäbische Alb gehalten) auch auf mögliche Gefahren durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume hinweisen. Denn in den Kernzonen ist die forstliche Bewirtschaftung eingestellt und der Wald kann sich nahezu ungestört in einen „Urwald“ entwickeln. Um eine ungestörte Entwicklung zu ermöglichen, wurde in den Kernzonen auch das sonst im Wald übliche freie Betretungsrecht durch eine Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums aufgehoben.

Gemeinsam mit einem externen Büro haben Biosphärengebiets- und Forstverwaltung, der Bundesforst, Touristiker und der Schwäbische Albverein in den vergangenen Monaten intensiv an der Beschilderungskonzeption gearbeitet.

Zusätzlich zu den Informationstafeln werden an Wegegabelungen und freigegebenen Wegen so genannte Läuferschilder und an endenden Wegen so genannte Sackgassenschilder installiert. Ziel dieser Maßnahmen ist es, positiv zur Information und Lenkung der Besucher beizutragen.