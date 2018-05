Elfen, bunte Schmetterlinge, Marienkäfer, Wespen und Zwerge haben sich am Mittwochabend in der Egerhalle getummelt. Die Schule am Ipf führte hier zum ersten Mal ihr alljährliches Kindermusical auf.

In diesem Jahr zeigten die Schüler unter der Leitung von Maria Deubler und Irene Breitenbücher das Musical „Mirinda Zauberwind“, das im Rahmen der Rieser Kulturtage aufgeführt wurde.

Jedes Jahr führt die Schule ein Kindermusical auf. Aber in diesem Jahr gab es ein paar Neuheiten. So spielten und sangen die Kinder zum ersten Mal in der Egerhalle in Aufhausen statt im Festsaal der Schule am Ipf. Ein Debüt feierte am Mittwochabend außerdem die extra gegründete Lehrerband, die mit Piano, Gitarren, einer Mandoline und einem Bass die Kinder musikalisch unterstützte. Ein Schüler war auch mit von der Partie. Florian Ergezinger musste nach seinen Auftritten als Schwarzwespe schnell von der Bühne huschen, um hinter dem Schlagzeug Platz zu nehmen. Diese Doppelbesetzung meisterte er aber mit Bravour. Auch die anderen Schauspieler und Sänger begeisterten mit ihren Darbietungen.

Die insgesamt 65 Kinder aus der Theater-AG und dem Schulchor schlüpften in ihre bunten, liebevoll angefertigten Kostüme, um dem Publikum die Geschichte von Mirinda Zauberwind zu erzählen. Die junge Elfe (Enna Üstün) treibt viel Schabernack. Erst stiehlt sie dem Elfenkönig Elias (Linus Enzi) Elfenstaub, dann verzaubert sie auch noch ihre Lehrerin. Dafür gibt es Schimpfe von der Königin Lilia Morgenreif (Karina Karsten) und es stellt sich heraus, dass Mirinda diesen Unsinn nur treibt, weil sie so wahnsinnig traurig ist, da sie nicht weiß, wer ihre Eltern sind. Doch das ist nicht das einzige Problem, vor dem das Elfenland im Heckenwald steht. Denn die Schwester der Königin, Lulu Morgenreif (Sophie Arnold), will auch noch das große Buch der Elfen stehlen, um sich für ihre Verstoßung zu rächen. Eine Truppe von Schwarzwespen soll ihr helfen, den fiesen Plan umzusetzen. Nach dem Diebstahl, Entführungen, einer Rettungsaktion und Kämpfen kommt dann aber noch etwas anderes ans Licht, das Mirinda wieder zum Lachen bringt.

Happy End muss sein

Das Publikum wurde also nicht nur mit schönen Gesängen, Kostümen, Humor und überzeugendem Schauspiel begeistert, sondern es bekam zum Glück auch noch ein Happy End präsentiert.

Zu Beginn und zum Schluss des Stückes gesellten sich zwischen die Stuhlreihen auch die anderen Kinder der Schule am Ipf und so sangen in diesem Jahr alle 170 Schüler beim Kindermusical mit. Die vielen Proben haben sich gelohnt. Mit Jubelrufen und viel Applaus bedankte sich das Publikum bei den jungen Nachwuchskünstlern.