17 Teilnehmer absolvieren Sanitätslehrgang

Einen gemeinsamen Sanitätslehrgang konnten 17 Teilnehmer mit der Abschlussprüfung erfolgreich absolvieren. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr Mengen hervor. Demnach gilt der Dank vor allem den Ausbildern Lisa Beck und Ralph Grad vom DRK Mengen, die laut Mitteilung wieder einen interessanten und sehr lehrreichen Kurs gestaltet hatten. Bei der Prüfung zeigte sich Dr. Joachim Stark-Frick überaus zufrieden mit dem Wissensstand und vor allem mit der Ruhe, mit der die Teilnehmer die Prüfungsfälle abgearbeitet haben.

Die neuen Sanitäter verstärken nun die Feuerwehr Mengen mit den Abteilungen Mengen, Ennetach und Rulfingen. Weitere Teilnehmer kamen von der Feuerwehr Scheer und vom DRK. Besonders zu erwähnen ist, dass auch sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr sich für den Lehrgang gemeldet haben und somit für Zukunft bereitstehen, heißt es in dem Schreiben. Die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren Mengen, Scheer und dem DRK zeige sich derzeit auch beim gemeinsamen Einsatz in der kommunalen Teststation in der Ablachhalle.