17 Störche auf einen Streich

In Zell muss man dieser Tage abends nicht in den Fernseher schauen. Viel interessantere Dinge spielen sich direkt über den Dächern des 118-Einwohner-Ortes ab. Eine wahre Storcheninvasion hat es auf das Dörfchen direkt an der Donau abgesehen. Als wollten die Störche alle direkt am Futtertrog – den Donauwiesen – wohnen. Bei Fisels und Rettichs versuchen sie gar neue Nester zu bauen – Projekte, die zum Scheitern verurteilt sind.

Mittwochabend hat Josef Fisel 17 Störche gezählt. „So viele wie dieses Jahr waren es noch nie“, sagt der Zeller Landwirt. Sie fliegen über die Dächer und sitzen in den Wiesen. Während im „offiziellen“ Nest auf dem Pfarrhaus alles in Ordnung ist – da wird eifrig gebrütet, versuchen andere Paare sich in Zell niederzulassen.

Ein Pärchen hat sich Fisels Kamin als neues Domizil auserkoren. Die beiden klappern mit den Schnäbeln, turteln miteinander und versuchen verzweifelt ein Nest zu bauen. Das klappt nicht, weiß Fisel, die Fläche ist viel zu klein. Unbeirrt schleppen die Vögel Nistmaterial an und legen es auf den Kamin. Kurze Zeit später rutschten Äste, Gras und Moos am Dach nach unten und bleiben in der Dachrinne hängen. „Man müsste ihnen eine Nisthilfe bauen“, sagt Fisel. Er hätte nichts dagegen Störche auf seinem Dach zu haben.

Heftige Kämpfe

Aber anscheinend kann das Nest noch so mickrig sein, vor Neidern ist das Paar nicht sicher. Gestern erst gab es einen heftigen Kampf über Fisels Dach. „Da wollte sich ein anderer Storch niederlassen“, beobachtete der Landwirt. „Fisels Storchenmann“ drehte in der Luft um und stürzte sich auf den Widersacher. Interessant, was in Zell bei den Störchen gerade so passiert. Spannend ist auch die Frage, ob ein Düngemittelsilo als Wohnung für Störche geeignet ist. Auf dem schrägen Deckel versuchen zwei weitere Störche sich niederzulassen.