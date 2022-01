17-jähriger Fußgänger wird in Weingarten von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger erlitten, der am Dienstagmorgen an der Kreuzung Schussenstraße/Bahnhofstraße in Weingarten von einem Auto erfasst wurde.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 56 Jahre alte Fahrer eines VWs von der Bahnhofstraße in die Schussenstraße abbiegen. Als die dortige Ampel für ihn grün zeigte, fuhr er los und übersah dabei den schwarz gekleideten Jugendlichen, der ebenfalls bei Grünlicht die Schussenstraße überquerte.

Der 17-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

An dem VW entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von 250 Euro.