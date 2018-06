17. Deutsche Grillmeisterschaft in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall (dpa) - Zur 17. Deutschen Grillmeisterschaft werden heute 33 Teams aus dem ganzen Bundesgebiet in Schwäbisch Hall erwartet. Sie kämpfen in den Kategorien Profis und Amateure um den Titel „Deutscher Grillmeister 2012“. Es werden rund 50 000 Zuschauer zu dem Wettkampf in Baden-Württemberg erwartet. Am Nachmittag will Schlagersänger Costa Cordalis die Stadt unterhalten. Gemeinsam mit den Besuchern will er den Sirtaki-Weltrekord brechen. Dafür müssen mehr als 1672 Menschen gleichzeitig und länger als fünf Minuten Sirtaki tanzen.