160 Jahre Gebr. Baldauf in Lindenberg

Mit handgemachten, Allgäuer Kässpätzle starten wir in unser Jubiläumsjahr. Dabei unterstützt uns das „Heiße-Hobel“-Team, welches vor Ort am Spätzlehobel steht und aus bestem Baldauf Käse und frischen Bio Eiern die Allgäuer Delikatesse zubereitet.

Die Aktion findet bei Baldaufs Käs- und Weinkeller in Lindenberg-Goßholz statt an folgenden Terminen: 20.01.22 – 22.01.22, 17.02.22 – 19.02.22, 17.03.22 – 19.03.22, jeweils Do. und Fr. von 11-18 Uhr, Sa. von 11 – 13.30 Uhr.

Das alles gibt es auch zum Mitnehmen im eigenen Behältnis oder in größeren Mengen auf Vorbestellung im Laden.

Eine Portion Kässpätzle kostet nur 4 Euro und die Einnahmen spenden wir an drei Vereine, die sich für Kinder in Syrien, Libanon, Mexiko und Indien und Mali/Westafrika einsetzen – Freundeskreis Oaxaca e.V., Zeltschule e.V. und Ccara e.V. aus Grünenbach.