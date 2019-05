16 Kinder feiern Erstkommunion auf Schloß Zeil

Mit dem Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ haben am vergangenen Sonntag 16 Erstkommunionkinder in der Pfarrkirche St. Maria in Schloß Zeil ihren Fest-Gottesdienst gefeiert. Unter dem Motto „Jesus segnet uns“ wurde von Pater Robert Gubala ein feierlicher Gottesdienst abgehalten, in dem die Erstkommunionkinder stolz das erste Mal den Leib Christi empfangen durften. In der Vorbereitung auf den Tag, der ein wichtiger Schritt für die katholischen Christen darstellt, waren die Erstkommunionkinder unter anderem bei der Planung des Gottesdienstes dabei und brachten sich auch an ihrem großen Tag mit Gebeten und Fürbitten ein. Musikalisch begleitet wurde die heilige Messe von der Musikkapelle Schloß Zeil und dem Kinderchor Diepoldshofen. Diese Erstkommunionkinder feierten ihren weißen Sonntag in Schloß Zeil: (hinten stehend von links) Noah Heiselbetz, Simon Maier, Emma Joos, Pater Robert Gubala, Kaja Klebach, Sebastian Schupp, Samuel König, Selina Rottmar, Najo Leiprecht, (vorne sitzend von links) Emily Gegenbauer, Carina Heilig, Philomena Peter, Emilia Schöllhorn, Philipp Schneider, Adrian Ulrich, Sophia Scharpf, David Gegenbauer. Foto: Sandra Knittel