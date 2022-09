16-jähriger Nachwuchskicker beleidigt Schiedsrichterin aufs Übelste - und schlägt dann zu

Im Bezirkspokalspiel der A-Jugenden der TSV Pfuhl und der TSG Söflingen hat es einen handfesten Skandal gegeben. Einer der Nachwuchsspieler attackierte die Schiedsrichterin verbal und körperlich.

In der ersten Hauptrunde des Bezirkspokalspiels war die Heimmannschaft aus Pfuhl früh in der 7. Minute in Rückstand geraten, konnte aber zeitnah zum 1:1 ausgleichen. Das war auch der Pausenstand.

In der 2. Halbzeit zog Söflingen dann aber auf 1:4 davon. Zwar gelang Pfuhl in der 79. Minute noch der 2:4-Anschlusstreffer, doch die Nerven schienen da schon blankzuliegen.

Acht Gelbe Karten, davon allein fünf für die TSV Pfuhl, belegen ein hitziges Duell. Die Schiedsrichterin der Partie sprach in der 84. Minuten zudem eine Zeitstrafe gegen die Gastgeber aus Pfuhl.

16-Jähriger beleidigt und schlägt Schiedsrichterin

In der 89. Minute kam es dann zum Eklat. Nach einer Entscheidung der Schiedsrichterin beschimpfte sie einer der Spieler nach Angaben der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" als "Fotze". Als Konsequenz zeigte die Unparteiische dem 16-jährigen Nachwuchsspieler die Rote Karte.

Der Teenager ließ es aber nicht auf sich beruhen, attackierte die Schiedsrichterin und schlug ihr mit der Hand ins Gesicht. In der Folge kam es zu tumultartigen Szene, die Polizei rückte an. Eine medizinische Versorgung der Schiedsrichterin war nicht nötig.

Die TSV Pfuhl hat zu dem Vorfall auf seiner Facebook-Seite Stellung bezogen. "Am gestrigen Bezirkspokalspiel der A-Jugend kam es leider zu einem bedauerlichen Zwischenfall", heißt es da. Gegen Spielende sei die Unparteiische "von einem Spieler der TSV Pfuhl beleidigt und tätlich angegangen".

Man bedauere den Vorfall zutiefst und habe zudem großen Respekt vor der Schiedsrichterin, dass diese die Partie nicht umgehend abgebrochen, sondern zu Ende spielen ließ.

TSV Pfuhl kündigt Konsequenzen an

Die TSV Pfuhl distanziere sich "eindeutig von dieser Handlung des Spielers". Man wolle einen "respektvollen Umgang mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern".

Man sei sehr dankbar für deren Einsatz und Engagement, ohne das solche Spiele nicht möglich seien. Der TSV Pfuhl spreche sich "gegen Gewalt und Beleidigungen auf und neben dem Platz!" aus.

Zudem kündigt der Verein an, man werde den Ausraster intern besprechen. Er werde "dementsprechend auch Konsequenzen haben".

Die dürfte es abgesehen von vereinsinternen Disziplinarmaßnahmen für den 16-Jährigen ohnehin haben. Ihm dürfte nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung drohen.