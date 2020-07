16-Jähriger flüchtet mit Mercedes vor der Polizei

Aalen (an) - Ein 16-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Während der Flucht warfen er und seine 14-jährige Begleiterin mehrere Tütchen mit illegalen Betäubungsmitteln aus dem Auto.

Der Polizei wurde gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass ein Unbekannter in der Aalener Hirschbachstraße einen Auffahrunfall verursacht hat. Der Verursacher flüchtete sofort von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die am Verursacherfahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen zuvor im Landkreis Heidenheim entwendet worden waren. Eine Polizeistreife entdeckte das Unfallfahrzeug auf der B19, kurz vor Oberkochen, in Fahrtrichtung Heidenheim.

Als der Fahrer die Beamten erkannte, beschleunigte er den Mercedes stark und flüchtete in Richtung Heidenheim. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge und gefährdete dabei mehrfach die entgegenkommenden Fahrzeuge, welche stark abbremsen und in den Grünbereich ausweichen mussten.

An der Ausfahrtstangente der B19-Süd verließ er die Bundesstraße und kollidierte dort zunächst mit einer Leitplanke. Bei seiner weiteren Flucht durch Oberkochen prallte er in der Heidenheimer Straße am Kreisverkehr zur Bahnhofstraße an ein Verkehrsschild und einee Mauer, setzte seine Fahrt jedoch mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Heidenheimer- und Aalener Straße durch Oberkochen fort.

Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge und streifte dabei einen Pkw am Außenspiegel. An der Auffahrt zur B19 kesselten mehrere Polizeistreifen den Wagen ein und zwangen ihn zum Anhalten. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 16 -jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Heidenheim. Die 14 -jährige Beifahrerin stammt aus dem Ostalbkreis. Den Pkw hatte der 16-Jährige ohne Wissen des Fahrzeughalters unbefugt in Gebrauch genommen und die zuvor entwendeten Kennzeichen angebracht.

Während der Flucht warfen die beiden Insassen mehrere Tütchen mit illegalen Betäubungsmitteln aus dem Fahrzeug, welche sichergestellt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt 15 000 Euro. Am Fluchtfahrzeug entstand zudem ein Schaden von 10 000 Euro. Gegen beide Jugendliche wurden Strafverfahren eingeleitet.