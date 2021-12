16-Jährige wird bei Unfall verletzt

Eine leicht verletzte Jugendliche und Sachschaden von geschätzt 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Schillerstraße zur Kreuzgasse in Markdorf ereignet hat.

Ein 18-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem VW-Transporter auf die Kreuzgasse ein und nahm einem von links kommenden 49-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt. Infolge der Kollision im Einmündungsbereich klagte die 16-jährige Beifahrerin im Mercedes über Schmerzen.

Am Wagen des 49-Jährigen entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro, am Pkw des Unfallverursachers beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2000 Euro.