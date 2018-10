150 Gäste feiern beim Brunch-Gottesdienst

TROSSINGEN –Zum „Feiern, Essen und Hören“ haben sich am Wochenende rund 150 Gäste zum Brunch-Gottesdienst im Trossinger Gemeindehaus getroffen. Bei der Veranstaltung des evangelischen Bezirksjugendwerks Tuttlingen trat auch Uwe Weith mit seiner Band aus Ludwigsburg auf.

Beim Blick durch den Saal war auffallend: Viele junge Leute waren mit von der Partie. Das liegt daran, dass sich zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene für das Jugendwerk engagieren – so zum Beispiel auf Jungschar-Camps oder auf Freizeiten nach Korsika oder Schweden. Ingrid Klingler vom Bezirksjugendwerk Tuttlingen würdigte dieses Engagement in ihrer Begrüßungsrede: „Ihr habt Zeit und Liebe in Kinder investiert – dafür danke ich euch herzlich.“ Der Brunchgottesdienst soll vor allem ein spürbares Zeichen der Wertschätzung der engagierten Mitarbeiter sein.

Neben dem reichen Buffet aus Hefezopf, Cornflakes, selbstgemachtem Müsli, einer Wurstplatte, Spießen und Salaten sorgte auch der diesjährige Gast Uwe Weith für Begeisterung. Ingrid Klingler wurde durch seine CD auf ihn aufmerksam.

Der junge Mann gibt in Sachsenheim Religionsunterricht und ist Jugendreferent in Teilzeit. Nebenbei schreibt er eigene Lieder, um die 20 Stück sind es schon seit 2012. Wie lange er für ein eigenes Stück braucht? „Das kann mal ein halbes Jahr gehen, es ging aber auch schon in einer halben Stunde“, erzählt Weith, selbst ein bisschen erstaunt darüber.

Uwe Weith ist Gitarrist in seiner Band. Zu dieser Band kam es, als Weith im Musikunterricht bemerkte, wie viel Spaß es ihm bereitet, gemeinsam Musik zu machen. „Daraufhin habe ich mir einfach ein paar Leute zusammengesucht“. Uwe Weith hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem er seine Songs und Auftritte veröffentlicht. Seine aktuelle CD heißt „Vorwärts“. Das Repertoire davon wollte er während des Gottesdienstes präsentieren. „Wir waren noch nie bei so einer Veranstaltung“, sagte Uwe Weith, dem das Konzept aus Verbindung von Gottesdienst und Brunch gefalle.

Damit das Konzept auch dieses Jahr verwirklicht werden konnte, „ist ein großes ehrenamtliches Team aus 20 Leuten der Umgebung nötig gewesen, das für ein abwechslungsreiches Buffet sorgte“, so Ingrid Klingler. Wohl auch diesen Engagierten galt dieser Tag.