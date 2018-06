15-Jähriger fährt mit frisiertem Roller

Die Polizei hat am Mittwochmittag in der Hauptstraße in Bisingen den Fahrer eines Motorrollers erwischt, der sein Zweirad frisiert hatte. Es fuhr so schneller als 50 Kilometer pro Stunde. Wegen der technischen Veränderungen erlosch die Betriebserlaubnis und das Gefährt wurde zudem fahrerlaubnispflichtig.

Einen Führerschein konnte der 15-Jährige nicht vorweisen. Er wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (pz)