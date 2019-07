14-Jähriger nimmt den Wanderpokal mit nach Hause

Der treffsicherste Armbrustschütze bekommt den Pokal: Das Hasenschießen ist fester Bestandteil des Einharter Bergfests. Am Sonntag haben die Besucher in der Kiesgrube hinter dem Weithartsaal miteinander das Bergfest gefeiert.

Geschossen wurde natürlich nicht auf echte Hasen, sondern auf Papphasen. Es galt, bestimmte Bereiche auf der Zielscheibe mit dem Pfeil der Armbrust zu treffen. Der 14-jährige Leon Strobel kennt das Gefühl, Schützenkönig zu werden und damit der beste Armbrustschütze zu sein. „Das ist echt cool“, sagte er. Das Armbrustschießen versteht er einerseits als Wettbewerb, andererseits aber auch als Spaß. „Man probiert schon, das Beste herauszuholen. Aber man gönnt’s den anderen auch“, erläuterte er seine Sicht auf das Armbrustschießen.

Sein Name ist auf einem Wanderpokal eingraviert, so wie die Namen der anderen Schützenkönige. Dabei liegt Leons Sieg drei Jahre zurück, er war also damals gerade elf Jahre alt. „Er war unser jüngster Sieger bisher“, sagte sein Vater Bernd Strobel, einer von zwei Zunftmeistern der Burrenweible-Zunft. Die Zunft veranstaltet zusammen mit der Einharter Feuerwehr-Löschgruppe das Bergfest.

Sicherheit an erster Stelle

Das Thema Sicherheit nehmen die Veranstalter beim Armbrustschießen ernst. So hantiert der jeweilige Teilnehmer des Hasenschießens nicht alleine an der Armbrust. „Wir spannen die Armbrust, dann muss er zielen, und dann wird erst der Pfeil eingelegt“, beschrieb Bernd Strobel den Ablauf. „Sicherheit ist oberstes Gebot.“ Der Schießbereich ist durch Zäune von den Festbänken abgegrenzt.

Barbara Gugler ist die weitere Zunftmeisterin der Burrenweible-Zunft. „Das Bergfest gibt es jetzt seit über 30 Jahren“, sagte sie, das Hasenschießen etwa seit 20 Jahren. Das Besondere am Bergfest sei auch die Örtlichkeit, gefeiert wird in einer Kiesgrube, unter einem großen Fallschirm. Wichtig ist den Veranstaltern, das Fest nicht komplett mit Musik zu „beschallen“, sodass sich die Besucher auch unterhalten können, ohne schreien zu müssen. So spielte um die Mittagszeit nur leisere Musik. „Das sagen viele: Dass sie hier auf dem Bergfest einfach reden können miteinander“, berichtete Gugler.

Früher sei das Bergfest dreitägig gewesen, sagte Barbara Gugler. Weil sich irgendwann aber für ein dreitägiges Fest nicht mehr genug Helfer fanden, ist das Fest jetzt auf einen Tag beschränkt. „Es ist immer am dritten Sonntag im Juli“, so die Zunftmeisterin. Neben Bürgern, befreundeten anderen Narrenzünften und Feuerwehren kommen auch ehemalige Einharter zum Bergfest, um die alte Heimat zu besuchen. Begonnen hatte das Fest mit einem Frühschoppen, den Tag über konnte man mit der Armbrust schießen. Für den Abend war ein Auftritt des Musikvereins Weithart eingeplant. Am Abend stand die Siegerehrung des Hasenschießens an.