14-Jähriger klagt über Schmerzen und Schwindel.

Eigenen Angaben zufolge ist ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr durch einen bislang Unbekannten verletzt worden.

Der Jugendliche befand sich in einem Schulbus, wo er mit einem Mitschüler herumalberte. Einem anderen Fahrgast hatte dies wohl missfallen, weshalb er heftig gegen die Rückenlehne des 14-Jährigen stieß. Der Junge gab an, dass er seit dem Schmerzen hat und unter Schwindel und Übelkeit leidet.

Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, hat einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare. Er ist etwa 1,85 Meter groß und schlank bis kräftig. Der mutmaßliche Täter spricht Deutsch mit ausländischem Akzent und verließ den Bus in Spraitbach an der Bushaltestelle, Höhe einer Bankfiliale in der Mutlanger Straße.