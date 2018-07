14-Jährige stirbt nach Party

Berlin (dpa) - Der Tod einer 14-jährigen Berlinerin nach einer Party gibt der Staatsanwaltschaft Rätsel auf. Das Mädchen, das am Samstag tot in seinem Elternhaus gefunden wurde, starb nicht an einer Alkoholvergiftung. Der Alkohol habe aber nach ersten Ergebnissen der Obduktion eine Rolle beim Tod gespielt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Unklar ist, ob das Mädchen auch Drogen genommen hat. Giftexperten untersuchen nun die genaue Todesursache.