14-jährige Saxofonistin beeindruckt Lehrerin und Jury

Sie spielt erst seit drei Jahren und ist doch schon sehr erfolgreich. Beim Tag der Bläserjugend in Sauldorf hat sie als Solistin auf dem Saxfon bereits eine gute Bewertung eingefahren. Die Rede ist von Angelika Halder aus dem Stettener Ortsteil Nusplingen, die am Tag ihres 14. Geburtstags ihren Soloauftritt im Wertungsspiel für Kammermusik hatte.

Dabei heimste sie mit den Stücken „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg, „Spanisches Volkslied“ von Raffele Galli und „Syncopation“ von Jan van Beekum insgesamt 77,7 Punkte ein und holte sich das Prädikat „Mit gutem Erfolg teilgenommen“. Ihr fehlten gerade mal 2,4 Punkte, um in die nächst höhere Kategorie eingestuft zu werden.

Sie selbst wie auch ihre Lehrerin Petra Knaus gehören zur Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. unter der Stabführung von Joachim Wagner. Schülerin und Lehrerin treffen sich zum Unterricht im „Haus der Musik“, einer ehemaligen Turnhalle, die von den Mitgliedern der Feuerwehrkapelle in Eigenleistung zu einer Musikschule mit Probenraum für das Orchester umgebaut worden ist.

Beide sind mit dem in relativ kurzer Zeit Erreichten sehr zufrieden, wobei Petra Knaus in ihrer Schülerin eine echte Begabung sieht, die es weit bringen kann. „Das, was sie in den drei Jahren schon erreicht hat, ist bemerkenswert“.

Sie greift wieder an

Immerhin ist das, was die Juroren von den jungen Musikern erwarten, alles andere als einfach. Es geht nicht nur darum, drei Musikstücke fehlerlos vorzutragen, sondern in zehn Bewertungskriterien die Jury zu überzeugen. Da werden „Intonation, Ton- und Klangqualität, Rhythmik, Dynamik und Klangausgleich, Tempo oder künstlerischer Gesamteindruck“ jeweils separat bewertet. Die junge Saxofonistin hat schon das kommende Jahr im Visier: „Beim nächsten Tag der Bläserjugend werde ich wieder dabei sein.“ Natürlich mit dem Ziel, die Bewertungsrichter noch mehr zu beeindrucken.