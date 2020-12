14. Dezember: Es ist ein Ros entsprungen

Ochsenhausen (sz) - Die Melodie des bekannten Weihnachtsliedes geht zurück ins 16. Jahrhundert. Zunächst wurde dieses Lied nur in der katholischen Kirche gesungen. Der Komponist Michael Praetorius dichtete den Text der zweiten Strophe um und entwarf einen vierstimmigen Satz, so fand dieses Lied Eingang in protestantische Liederbücher.

Heute zählt dieses Weihnachtlied zu den weitverbreitetsten und wird auch in anderen europäischen Ländern gesungen. Es singen Sängerinnen und Sänger des Jugendchors VoiceLab, begleitet von Basilikaorganist Thomas Fischer an der berühmten Gabler-Orgel zu Ochsenhausen.