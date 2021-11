14 Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen - vier von ihnen werden beatmet

Der Ostalbkreis rangiert mit seinen aktuellen Neuinfektionen im Mittelfeld der Kreise in Baden-Württemberg. Zuletzt stand er zum wiederholten Mal sogar an der traurigen Spitze. Das Landesgesundheitsamt übermittelt am Montag im aktuellen Lagebericht 102 neue Fälle. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle auf 25.663.

Innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner haben sich im Kreis 649,1 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Im selben Zeitraum waren es 2040 positive Fälle im gesamten Kreisgebiet. Seit Pandemiebeginn sind zudem 456 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Am Montag ist kein weiterer Fall hinzugekommen.

In Baden-Württemberg müssen derzeit 622 (+5) Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Davon liegen 14 auf den Intensivstationen der Ostalb Kliniken, vier von ihnen müssen bereits beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,2 (Vortag 5,94). Im Land gilt weiterhin Alarmstufe II.

Laut Daten des Landratsamts sind aktuell (Stand Sonntag) 3721 (+8) Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. So viele wie noch nie. Die meisten von ihnen leben in Schwäbisch Gmünd (795 / -9) und Aalen (759 / +12). Alle weiteren Fälle entnehmen Sie der interaktiven Karte.